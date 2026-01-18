Українська енергосистема тримається на трьох АЕС: що буде у разі атаки Росії
Нині робота української енергосистеми тримається майже повністю на трьох атомних електростанціях – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій
Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла народна депутатка, секретар Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька, передає RegioNews.
"Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, тоді можуть виникнути певні проблеми. Але я в це, правда, не вірю, бо це малоймовірно", – зазначила вона.
За словами нардепки, Україна за підтримки західних партнерів сформувала стратегічний запас обладнання, що дозволяє швидше відновлювати роботу АЕС навіть у разі відключення однієї чи двох станцій.
Як відомо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія розглядає можливість атак на підстанції передачі електроенергії, щоб вивести з ладу українські атомні електростанції і змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни.
Станом на середину січня РФ провела розвідку щонайменше 10 таких об’єктів у 9 областях України.