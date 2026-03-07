Внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ здійснила п'яту масовану атаку на енергетику з початку 2026 року, частково без світла споживачів у семи регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергосистеми України у кількох областях.

"Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях", – йдеться у повідомленні.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – додали в Укренерго.

Внаслідок поточної та минулих масованих ворожих атак – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

