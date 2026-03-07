18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
07 березня 2026, 00:30

Хотіли продуктивності: співачка Аліна Гросу розповіла, за що її карали батьки

07 березня 2026, 00:30
Фото з відкритих джерел
Співачка Аліна Гросу на сцені з самого дитинства. Разом із популярністю були й складнощі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Аліни Гросу, вона була майже ангельською дитиною. Однак батьки все одно часто її карали. Адже вони хотіли високої продуктивності. Насварити її могли за те, якщо вона щось робить не так на концерті, або вередує під час репетицій .

Також співачка згадує, що деякі школи не хотіли її приймати, бо вважали, що "до зірки потрібне інше ставлення". Це ж інколи думали й діти, і вчителі. Артистка зізнається, що це вона в дитинстві ненавиділа.

Зіркової хвороби, каже Аліна Гросу, вона не мала. Тепер артистка хоче берегти свого сина від упередженого ставлення.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розсекретила стать первістка у музичному кліпі. Вона та її коханий чекають на хлопчика. При цьому артистка наразі приховує ім'я та обличчя свого чоловіка.

шоу-бизнес
