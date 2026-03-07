12:46  07 березня
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
12:16  07 березня
РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
UA | RU
UA | RU
07 березня 2026, 08:07

РФ вдарила балістичною ракетою по багатоповерхівці у Харкові

07 березня 2026, 08:07
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 березня росіяни атакували балістичною ракетою багатоповерховий будинок в Харкові. Внаслідок удару повністю зруйнований під’їзд будинку, є загиблі та поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці в Київському районі.

Рятувальники повідомили, що внаслідок ракетного удару повністю зруйнований під’їзд 5-поверхового житлового будинку. Також пошкоджені квартири верхніх поверхів сусіднього будинку.

Станом на 8 год. ранку під завалами знайшли тіло п’ятої загиблої людини.

Ще 10 людей постраждали, зокрема травмовані 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомлялось, у ніч на 5 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". Тоді зафіксували пошкодження будинків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Харків Будинок фото атака Харківська ОВА
Харківщина під ударами ворога: двоє загиблих, серед 13 поранених – дитина
05 березня 2026, 10:09
На Харківщині внаслідок атак РФ загинули дві жінки
05 березня 2026, 07:10
"Думав, що за ним стежить розвідка США": у Харкові чоловік із ножем бігав біля суду
04 березня 2026, 20:30
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46
Спортсмен із Тернопільщини завоював для України перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026
07 березня 2026, 12:29
РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
07 березня 2026, 12:16
В Укренерго розповіли, яка зараз ситуація з енергосистемою країни
07 березня 2026, 11:56
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 11:38
В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic
07 березня 2026, 11:19
Внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України
07 березня 2026, 10:35
Кличко заявив про трьох постраждалих внаслідок атаки на Київ
07 березня 2026, 10:03
Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині
07 березня 2026, 09:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »