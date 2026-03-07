РФ вдарила балістичною ракетою по багатоповерхівці у Харкові

фото: Харківська ОВА

У ніч на 7 березня росіяни атакували балістичною ракетою багатоповерховий будинок в Харкові. Внаслідок удару повністю зруйнований під’їзд будинку, є загиблі та поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці в Київському районі.

Рятувальники повідомили, що внаслідок ракетного удару повністю зруйнований під’їзд 5-поверхового житлового будинку. Також пошкоджені квартири верхніх поверхів сусіднього будинку.

Станом на 8 год. ранку під завалами знайшли тіло п’ятої загиблої людини.

Ще 10 людей постраждали, зокрема травмовані 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомлялось, у ніч на 5 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". Тоді зафіксували пошкодження будинків.