18 січня 2026, 12:45

РФ за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів та 1050 авіабомб – Зеленський

18 січня 2026, 12:45
Фото: з відкритих джерел
За останній тиждень Україна зазнала масованих ударів: більше ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів

Про це у Фейсбук повідомив Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, протягом останньої ночі під обстрілом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина.

Внаслідок атак постраждали десятки людей, серед них і дитина, загинули двоє.

Зеленський додав, що саме тому Україні потрібен посилений захист, передусім додаткові ракети для систем ППО, аби відбивати масовані обстріли.

"Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Зокрема, цієї ночі окупанти атакували енергетичну інфраструкту Одещини.

Окрім того, ворожий ударний безпілотник атакував приватний житловий сектор у Холодногірському районі Харкова. Загинула 20-річна жінка.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

