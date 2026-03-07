18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
07 березня 2026, 01:30

Співачка SKYLERR зізналась, за скільки хотіли купити ніч із нею

07 березня 2026, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка SKYLERR зізналась, що вона мала досвід непристойних пропозицій від чоловіків. Вона розповіла про те, як це було

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, один із таких інцидентів стався в 2023 році на закритому приватному заході. Тоді до неї підійшов чоловік та сказав, щоб вона провела з ним ніч, а він заплатив би 60 тисяч доларів. Співачка відмовилась, але нахабність "прихильника" її здивувала.

Також SKYLERR ледь не продали в Єгипті. Це сталось, коли їй було лише 15 років і вона була на відпочинку. Місцеві чоловіки підійшли до її мами та пропонували офіційний викуп. За шлюб з дівчиною місцеві пропонували калим у тисячу верблюдів. На той момент це було еквівалентно приблизно мільйону гривень.

Довідка. SKYLERR (Валерія Кудрявець) - українська співачка, авторка пісень, фіналістка Національного відбору на Євробачення в 2024 році. Зараз активно випускає сольні пісні. Серед найвідоміших хітів "Вечорниці", "Ліфт", "Люби мене".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в Дубаї
04 березня 2026, 01:55
Співак Віталій Козловський прокоментував причини звільнення з ЗСУ
04 березня 2026, 01:30
Репер Потап зізнався, чи повернеться в Україну
04 березня 2026, 00:55
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Хотіли продуктивності: співачка Аліна Гросу розповіла, за що її карали батьки
07 березня 2026, 00:30
Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
06 березня 2026, 23:55
На Житомирщині хлопець заплатив за оренду квартири, якої не існувало
06 березня 2026, 23:35
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15
На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність
06 березня 2026, 23:05
На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів
06 березня 2026, 22:45
Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість
06 березня 2026, 22:39
РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
06 березня 2026, 22:07
В Україні через війну побільшало інфарктів
06 березня 2026, 21:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »