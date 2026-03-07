Співачка SKYLERR зізналась, за скільки хотіли купити ніч із нею

Фото з відкритих джерел

Співачка SKYLERR зізналась, що вона мала досвід непристойних пропозицій від чоловіків. Вона розповіла про те, як це було

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, один із таких інцидентів стався в 2023 році на закритому приватному заході. Тоді до неї підійшов чоловік та сказав, щоб вона провела з ним ніч, а він заплатив би 60 тисяч доларів. Співачка відмовилась, але нахабність "прихильника" її здивувала.

Також SKYLERR ледь не продали в Єгипті. Це сталось, коли їй було лише 15 років і вона була на відпочинку. Місцеві чоловіки підійшли до її мами та пропонували офіційний викуп. За шлюб з дівчиною місцеві пропонували калим у тисячу верблюдів. На той момент це було еквівалентно приблизно мільйону гривень.

Довідка. SKYLERR (Валерія Кудрявець) - українська співачка, авторка пісень, фіналістка Національного відбору на Євробачення в 2024 році. Зараз активно випускає сольні пісні. Серед найвідоміших хітів "Вечорниці", "Ліфт", "Люби мене".