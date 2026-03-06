Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Катерини Остапчук, вона заробляє на своєму блозі в соціальній мережі. Вона зазначила, що саме це є її основним джерелом прибутку.

Катерина пояснила, що якщо це реклама українських брендів, то на місяць вона може заробити від 3 до 7 тисяч доларів. У випадку якщо йдеться про закордонні бренди, прибуток може зростати до 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).