Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
Дружина ведучого Володимира Остапчука розповіла, що приносить їй гроші. Катерина відверто назвала свій щомісячний прибуток
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Катерини Остапчук, вона заробляє на своєму блозі в соціальній мережі. Вона зазначила, що саме це є її основним джерелом прибутку.
Катерина пояснила, що якщо це реклама українських брендів, то на місяць вона може заробити від 3 до 7 тисяч доларів. У випадку якщо йдеться про закордонні бренди, прибуток може зростати до 10 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).
Співачка MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в ДубаїВсі новини »
04 березня 2026, 01:55Співак Віталій Козловський прокоментував причини звільнення з ЗСУ
04 березня 2026, 01:30Репер Потап зізнався, чи повернеться в Україну
04 березня 2026, 00:55
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Співачка SKYLERR зізналась, за скільки хотіли купити ніч із нею
07 березня 2026, 01:30Хотіли продуктивності: співачка Аліна Гросу розповіла, за що її карали батьки
07 березня 2026, 00:30На Житомирщині хлопець заплатив за оренду квартири, якої не існувало
06 березня 2026, 23:35В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність
06 березня 2026, 23:05На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів
06 березня 2026, 22:45Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість
06 березня 2026, 22:39РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
06 березня 2026, 22:07В Україні через війну побільшало інфарктів
06 березня 2026, 21:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні