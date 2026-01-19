09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 07:28

Украинская делегация в США: результаты переговоров от Зеленского и Умерова

19 января 2026, 07:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова заявил, что представители Украины в США работают над документами, необходимыми для завершения войны

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает RegioNews.

"Рустем Умеров докладывал о встречах с представителями президента Трампа. Было уже несколько раундов переговоров. Работают. Работают над документами, которые нужны для окончания войны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о ситуации в Украине, в частности, о постоянных российских ударах по энергетической системе.

В свою очередь Рустем Умеров проинформировал, что в течение двух дней вместе с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией работал в Соединенных Штатах.

С американской стороны в консультациях принимали участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации", –отметил Умеров.

По его словам, стороны договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе.

Как известно, украинская делегация прибыла в США в субботу, 17 января, для встреч с американской командой. Целью визита была доработка договоренностей по гарантиям безопасности и экономическому процветанию Украины.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. По его словам, российский диктатор якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину.

В то же время, по словам Зеленского, украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90%. Говорит, что мировые лидеры согласились не со всеми аргументами Украины.

Ранее сообщалось, что по прогнозам журналистов The Economist, война в Украине продлится минимум до 2027 года.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

