У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 7 березня 2026 року
Протягом минулої доби українські військові знищили 1010 російських загарбників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Отже, РФ у війні проти України станом на 7 березня втратила:
- особового складу – близько 1 272 360(+1010) осіб
- танків – 11 737 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 151(+3) од.
- артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
- РСЗВ – 1 670 (+1) од.
- засоби ППО – 1 322 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Нагадаємо, днями українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд. Це сталось у Новоросійську.
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
