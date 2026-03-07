12:46  07 березня
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
12:16  07 березня
РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 08:59

Через російську атаку багато поїздів змінять маршрути

07 березня 2026, 08:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок російських обстрілів 7 березня поїзди у трьох областях прямуватимуть зі зміненими маршрутами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укрзалізниці.

Зазначається, що маршрути змінюють поїзди на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині.

Це означає затримки в дорозі. Резервні тепловози вже вивели на всіх знеструмлених ділянках, а також розпочали огляд і ремонт інфраструктури.

У компанії додали, що протягом ночі моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.

Як повідомлялось, НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт проти народного депутата, колишнього посадовця Укрзалізниці та ще трьох осіб за заволодіння коштами підприємства під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

