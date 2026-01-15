08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
15 січня 2026, 07:56

Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду

15 січня 2026, 07:56
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський же, за словами президента США, був більш стриманим.

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – сказав Трамп.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв'язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Нагадаємо, за словами Зеленського, українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90%. Каже, світові лідери погодились не зі всіма аргументами України.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами журналістів The Economist війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна США війна угода Зеленський Володимир Путін мир Трамп
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
