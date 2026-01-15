Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду

Фото: Reuters

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський же, за словами президента США, був більш стриманим.

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – сказав Трамп.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв'язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Нагадаємо, за словами Зеленського, українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90%. Каже, світові лідери погодились не зі всіма аргументами України.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами журналістів The Economist війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року.

