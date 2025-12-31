Війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року, – The Economist
Журналісти The Economist опублікували свій прогноз на 2026 рік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт видання.
Головні прогнози:
- Зараз – світ Трампа і ми всі живемо в ньому. Так буде доти, доки він залишається в Білому домі;
- Якщо пощастить, нової війни у Газі не буде. Але війна в Україні триватиме. Трамп повністю перекладе відповідальність за підтримку України на Європу. Європа може її не "потягти";
- Більшість (74%) експертів вважають, що мирної угоди між Україною та РФ не буде до 1 січня 2027 року;
- В Азії Трамп може пожертвувати Тайванем заради угоди з Китаєм.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США готові розмістити свої війська в Україні. Це стане початком дії гарантій безпеки для України.
30 грудня 2025, 09:57
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
