Росія вдарила по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: є знеструмлення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області

Про це в повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

У "Чернігівобленерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія розглядає можливість атак на підстанції передачі електроенергії, щоб вивести з ладу українські атомні електростанції і змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни.

Станом на середину січня РФ провела розвідку щонайменше 10 таких об’єктів у 9 областях України.