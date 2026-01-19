09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 06:54

Росія вдарила по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: є знеструмлення

19 січня 2026, 06:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області

Про це в повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

У "Чернігівобленерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія розглядає можливість атак на підстанції передачі електроенергії, щоб вивести з ладу українські атомні електростанції і змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни.

Станом на середину січня РФ провела розвідку щонайменше 10 таких об’єктів у 9 областях України.

