Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині

фото: Вадим Філашкін/Facebook

Армія РФ щонайменше три рази обстріляла Краматорськ ввечері та вночі на 7 березня. Наразі відомо про одну загиблу та шестеро поранених людей. Перед цим місто відвідав Володимир Зеленський

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook.

За його словами, вранці 7 березня, окупанти скинули керовану авіабомбу на центральну частину міста.

"Поранено шість осіб, з яких три дитини. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що серед поранених – троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджені 12 багатоповерхівок, пʼять адмінбудівель і 22 авто.

Нагадаємо, 5 березня Зеленський відвідав Донеччину. Він зокрема побував і в Краматорську, який потім атакувала РФ.