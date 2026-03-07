12:46  07 березня
07 березня 2026, 09:51

Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині

07 березня 2026, 09:51
фото: Вадим Філашкін/Facebook
Армія РФ щонайменше три рази обстріляла Краматорськ ввечері та вночі на 7 березня. Наразі відомо про одну загиблу та шестеро поранених людей. Перед цим місто відвідав Володимир Зеленський

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в Facebook.

За його словами, вранці 7 березня, окупанти скинули керовану авіабомбу на центральну частину міста.

"Поранено шість осіб, з яких три дитини. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що серед поранених – троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджені 12 багатоповерхівок, пʼять адмінбудівель і 22 авто.

Нагадаємо, 5 березня Зеленський відвідав Донеччину. Він зокрема побував і в Краматорську, який потім атакувала РФ.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
