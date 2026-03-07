Кличко заявив про трьох постраждалих внаслідок атаки на Київ
Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників та ракет у трьох районах столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Кличка в Телеграм.
Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
Деснянський район: на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.
"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", – підсумував Кличко.
Як повідомлялось, вночі та вранці 7 березня РФ застосувала проти України понад 500 ракет і БпЛА. Більшість із них були успішно збиті.
РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинківВсі новини »
06 березня 2026, 22:07У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46Спортсмен із Тернопільщини завоював для України перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026
07 березня 2026, 12:29РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
07 березня 2026, 12:16В Укренерго розповіли, яка зараз ситуація з енергосистемою країни
07 березня 2026, 11:56Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 11:38В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic
07 березня 2026, 11:19Внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України
07 березня 2026, 10:35Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині
07 березня 2026, 09:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні