Кличко заявив про трьох постраждалих внаслідок атаки на Київ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників та ракет у трьох районах столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Кличка в Телеграм.

Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.

Деснянський район: на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.

Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.

"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", – підсумував Кличко.

Як повідомлялось, вночі та вранці 7 березня РФ застосувала проти України понад 500 ракет і БпЛА. Більшість із них були успішно збиті.