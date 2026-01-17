Делегація України прибула до США для чергового раунду переговорів
Сьогодні у США заплановані переговори між українською та американською делегаціями щодо деталей можливої мирної угоди
Як передає RegioNews, про це повідомив глава Офісу президента Кирило Буданов.
За його словами, разом із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим та народним депутатом Давидом Арахамією він проведе низку зустрічей у Вашингтоні.
"Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", – зазначив Буданов.
Раніше ми повідомляли про те, що 17 січня Україна і США розпочнуть новий раунд переговорів. Зустріч делегацій пройде у Маямі.
