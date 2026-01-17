14:38  17 січня
Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
10:55  17 січня
На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
09:22  17 січня
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
17 січня 2026, 13:30

Делегація України прибула до США для чергового раунду переговорів

17 січня 2026, 13:30
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні у США заплановані переговори між українською та американською делегаціями щодо деталей можливої мирної угоди

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, разом із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим та народним депутатом Давидом Арахамією він проведе низку зустрічей у Вашингтоні.

"Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", – зазначив Буданов.

Раніше ми повідомляли про те, що 17 січня Україна і США розпочнуть новий раунд переговорів. Зустріч делегацій пройде у Маямі.

