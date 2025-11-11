Свинарчук, Міндіч і "обіцянка піду з посади": хто кого обдурює

"Якщо знайдуть мого Свинарчука – піду з посади"

Таку обіцянку дала голограма і не збрехала: прізвище "Міндіч" навіть близько не схоже на прізвище "Свинарчук". Зовсім різнокореневі слова. І фонетично дуже неспівзвучні. Категорично різні слова. Шукайте далі Свинарчука до збитих ніг і мозолів на п'ятках, поки Міндіча спокійненько катапультували з обкраденої ними країни подалі від гріха з гаманцем царя в задній кишені джинсів.

Звичайно, це все підлі наклепи, за якою стоїть росія. Аякже! Звичааааайно! Мета ворога – (цитуємо телеграм-помийки офісу президента) "послабити нашого президента".

Звичааааайно! Це ж росія організувала розслідування приголомшливої за цинізмом і обсягами схеми розкрадань особистими друзями й бізнес-партнерами Рятівника Нації.

Звичааааайно, лічно путін встановлював прослушку в квартирі Міндіча, який напару з Лідером Від Бога є співвласником вечернего квартала. І відкати на енергетичних об'єктах отримували підлі вороженьки, трясьця їх матері.

Піти з посади?? Та ви що! Україна без Ясновельможного Месії тієї ж миті зникне з лиця землі. Як це піти з посади!! А війну хто виграє в 2101 році? Хто своїми грудями зупинить орду? Хто захистить народ від лютого московита, чиїм агентом є кожен, хто навіть заїкнеться нагадати обіцянку, підписану сечею:

– "Якщо знайдуть мого Свинарчука – піду з посади".