08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
07:40  11 листопада
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
11 листопада 2025, 09:35

Свинарчук, Міндіч і "обіцянка піду з посади": хто кого обдурює

11 листопада 2025, 09:35
Читайте также на русском языке
"Якщо знайдуть мого Свинарчука – піду з посади"
"Якщо знайдуть мого Свинарчука – піду з посади"
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Таку обіцянку дала голограма і не збрехала: прізвище "Міндіч" навіть близько не схоже на прізвище "Свинарчук". Зовсім різнокореневі слова. І фонетично дуже неспівзвучні. Категорично різні слова. Шукайте далі Свинарчука до збитих ніг і мозолів на п'ятках, поки Міндіча спокійненько катапультували з обкраденої ними країни подалі від гріха з гаманцем царя в задній кишені джинсів.

Звичайно, це все підлі наклепи, за якою стоїть росія. Аякже! Звичааааайно! Мета ворога – (цитуємо телеграм-помийки офісу президента) "послабити нашого президента".

Звичааааайно! Це ж росія організувала розслідування приголомшливої за цинізмом і обсягами схеми розкрадань особистими друзями й бізнес-партнерами Рятівника Нації.

Звичааааайно, лічно путін встановлював прослушку в квартирі Міндіча, який напару з Лідером Від Бога є співвласником вечернего квартала. І відкати на енергетичних об'єктах отримували підлі вороженьки, трясьця їх матері.

Піти з посади?? Та ви що! Україна без Ясновельможного Месії тієї ж миті зникне з лиця землі. Як це піти з посади!! А війну хто виграє в 2101 році? Хто своїми грудями зупинить орду? Хто захистить народ від лютого московита, чиїм агентом є кожен, хто навіть заїкнеться нагадати обіцянку, підписану сечею:

– "Якщо знайдуть мого Свинарчука – піду з посади".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тимур Міндіч скандал корупційна схема корупція друг президента Володимир Зеленський виїзд за кордон
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч
10 листопада 2025, 13:33
Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети
11 листопада 2025, 10:56
Побиття 15-річного хлопця у Києві: поліція завела кримінальну справу
11 листопада 2025, 10:47
Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"
11 листопада 2025, 10:36
Хаос і імпровізація: чому Україна програє у дипломатичній грі
11 листопада 2025, 10:29
Прямував до Румунії: на Буковині прикордонники вилучили в українця 25 старовинних книг
11 листопада 2025, 10:13
Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян
11 листопада 2025, 10:09
ППО вночі знешкодила 53 зі 119 російських дронів: є влучання на 18 локаціях
11 листопада 2025, 09:58
Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла
11 листопада 2025, 09:50
У Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон: постраждало подружжя
11 листопада 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »