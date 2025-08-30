12:15  30 серпня
30 серпня 2025, 14:16

Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія

30 серпня 2025, 14:16
Фото: Офіс Генпрокурора
У Львові через вбивство ексголови Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія триває спецоперація "Сирена"

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Водночас джерела РБК-Україна зазначають, що поліція вийшла на слід убивці.

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Як відомо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Очевидці повідомляють, що стрілець зробив вісім пострілів і після цього сховав зброю в рюкзаку та втік з місця події на електровелосипеді.

Нагадаємо, 30 серпня близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Згодом стало відомо – що це колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

