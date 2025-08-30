В мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія

Скриншот із відео

Про це інформує RegioNews.

За попередньою інформацією, вбивця підійшов до Парубія ззаду і вистрілив кілька разів. Очевидці повідомляють, що стрілець зробив вісім пострілів і після цього сховав зброю в рюкзаку та втік з місця події на електровелосипеді.

Після скоєння злочину, правоохоронці одразу прибули на місце, оточили територію червоною стрічкою та розпочали слідчі дії.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, Андрій Парубій отримав кілька вогнепальних поранень і помер до приїзду медиків. Поліція одразу розпочала пошуки злочинця, залучивши всі можливі ресурси для розслідування.

На даний момент правоохоронці продовжують працювати над встановленням особи злочинця та мотивів скоєння цього жорстокого вбивства.

Нагадаємо, 30 серпня близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Згодом стало відомо – що це колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

