Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 30 серпня, у Львові загинув відомий політик та громадський діяч Андрій Парубій. Інформаційне агенство RegioNews підготувало огляд фактів про його життя та професійний шлях

Андрій Парубій – активний учасник національно-визвольного руху, публічна особистість, яка залишила значний слід в історії України. Він був одним із основних організаторів протестних акцій в Україні і займав ключові посади в політиці.

Життєвий шлях Андрія Парубія

Парубій народився у Львові 1971 року і з молодих років активно включався в громадську та політичну діяльність. У 1989 році він був арештований за організацію несанкціонованої акції, ставши одним з перших борців за права та свободи в Україні.

З 2004 року Андрій Парубій став відомим на всеукраїнському рівні, коли був активним учасником Помаранчевої революції. Його ім'я стало асоціюватися з боротьбою за демократичні зміни в країні.

Ключові моменти політичної кар'єри

З 2007 року Парубій став народним депутатом України, представляючи інтереси громадян в кількох скликаннях Верховної Ради (6, 7, 8).

У 2013-2014 роках він став центральною фігурою Революції Гідності, координуючи самооборону Майдану та організовуючи боротьбу проти силових структур, які розганяли мирні протестні акції.

З 27 лютого до 7 серпня 2014 року він обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, де брав активну участь у вирішенні питань безпеки під час конфлікту на сході країни.

У 2016-2019 роках Андрій Парубій обіймав посаду Голови Верховної Ради України. Після цього він був обраний народним депутатом від партії "Європейська Солідарність" (ЄС) у 2019 році.

Скандали та кримінальні справи

У грудні 2014 року Парубій став жертвою замаху: біля готелю "Київ" невідомий кинув гранату під час його зустрічі з соратниками. Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що напад організувала терористична організація, а серед підозрюваних був екс-командувач Внутрішніх військ часів Януковича Станіслав Шуляк.

Ще один гучний скандал навколо Парубія стався у 2018 році. Тоді Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру розпочати досудове розслідування проти Парубія за висловлювання, які могли б розпалювати національну ворожнечу. Це стосувалося його заяви про те, що священники УПЦ (МП) вбивали українців, що викликало обурення серед вірян.

Серед нагород Андрія Парубія:

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009) – за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності та багаторічну сумлінну працю в захисті прав і свобод людини.

Орден "За заслуги" III ступеня (2006) – за значний внесок у розвиток місцевого самоврядування та високий професіоналізм.

Пам'ятна медаль "25 років незалежності України" (2016) – за значний внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і героїзм під час бойових дій, а також активну громадську діяльність.

Орден "За честь" III ступеня (2014) – за особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання службових обов'язків.

Медаль "За заслуги перед українським народом" (2017) – за значний внесок у розвиток української державності та зміцнення міжнародного авторитету України.

Почесна грамота Верховної Ради України (2019) – за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток українського парламентаризму.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Андрій Парубій був убитий у Львові. Правоохоронці розпочали розслідування, триває розшук стрілка.