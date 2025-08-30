У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії

Фото: з відкритих джерел

У Львові внаслідок стрілянини загинув відомий громадський і політичний діяч, колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Про це повідомила Національна поліція та голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає RegioNews.

За інформацією Нацполіції, сьогодні, 30 серпня, близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Підтверджено, що потерпілий помер до приїзду медиків.

Максим Козицький на своєму Telegram-каналі підтвердив, що загиблий – Андрій Парубій. Він зазначив, що "задіяні всі профільні служби", які працюють над з'ясуванням обставин події.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив президент.

Прокуратура та слідчі служби займаються розслідуванням трагедії.

Довідка: Андрій Парубій (нар. 31 січня 1971, Львів) – український політик, громадський діяч, колишній голова Верховної Ради України (2016–2019).

Активно брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, був одним з лідерів Народного Руху України.

Парубій – важлива фігура у політичному житті України, відомий своєю підтримкою європейських цінностей та національної безпеки.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року було вбито мовознавицю й громадську діячку Ірину Фаріон.Трагедія сталася біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.