12:15  30 серпня
У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 12:58

У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії

30 серпня 2025, 12:58
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові внаслідок стрілянини загинув відомий громадський і політичний діяч, колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Про це повідомила Національна поліція та голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає RegioNews.

За інформацією Нацполіції, сьогодні, 30 серпня, близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Підтверджено, що потерпілий помер до приїзду медиків.

Максим Козицький на своєму Telegram-каналі підтвердив, що загиблий – Андрій Парубій. Він зазначив, що "задіяні всі профільні служби", які працюють над з'ясуванням обставин події.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив президент.

Прокуратура та слідчі служби займаються розслідуванням трагедії.

Довідка: Андрій Парубій (нар. 31 січня 1971, Львів) – український політик, громадський діяч, колишній голова Верховної Ради України (2016–2019).

Активно брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, був одним з лідерів Народного Руху України.

Парубій – важлива фігура у політичному житті України, відомий своєю підтримкою європейських цінностей та національної безпеки.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року було вбито мовознавицю й громадську діячку Ірину Фаріон.Трагедія сталася біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина Львів убивство поліція трагедія Андрій Парубій екснардеп
На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів
27 серпня 2025, 15:19
Працівниці Святошинського суду Києва загрожує до 5 років ув'язнення за демонстрацію нацистської символіки
27 серпня 2025, 12:55
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія
30 серпня 2025, 14:16
В мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія
30 серпня 2025, 14:01
Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України
30 серпня 2025, 13:45
У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР
30 серпня 2025, 13:13
У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми
30 серпня 2025, 12:15
Масована атака по Запоріжжю: вже 28 постраждалих
30 серпня 2025, 11:51
Переговори в Китаї: що потрібно розуміти
30 серпня 2025, 11:36
Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи в РФ
30 серпня 2025, 11:12
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
30 серпня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »