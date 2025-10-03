07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
08:12  03 жовтня
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 10:30

СБУ викрили ділків, які намагались продавати трофейну зброю в різних регіонах України

03 жовтня 2025, 10:30
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила ділків, які намагались налагодити нелегальний продаж зброї. Серед вилученого, зокрема, російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Херсонщині "на гарячому" затримали 58-річного жителя, який намагався продати "трофейну" реактивну протитанкову гранату РПГ-26. Зброю він забрав з тих місць, де колись були ворожі війська в період окупації правобережжя. Також вдома в нього знайшли:

корпуси гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами;
п’ять тротилових шашок;
понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

На Чернігівщині 48-річний місцевий житель займався виготовленням вибухівки. Він маскував її під вогнегасник. "Виробництвом" чоловік займався на території власного будинку. Під час обшуків знайшли також вибухові речовини та інші складові для виготовлення саморобних бомб.

На Рівненщині безробітний житель намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах. Зберігав нелегальну зброю він у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання.

На Черкащині затримали колишнього військового. Він хотів підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

Всім зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Запоріжжя правоохоронці затримали 53-річного жителя Оріхова, який продавав зброю та боєприпаси. Наприкінці серпня чоловік продав п’ять гранат за 3 тисячі гривень, а згодом отримав ще 25 тисяч гривень за вісім вибухових боєприпасів та автомат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Боєприпаси трофейна зброя СБУ Чернігів Черкаська область Херсонська область Рівненська область
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
"Заробили" понад 24 мільйони: в Одесі викрили транснаціональну шахрайську мережу
03 жовтня 2025, 11:55
На Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів
03 жовтня 2025, 11:49
Збитки Києва на майже 73 млн грн: повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств
03 жовтня 2025, 11:39
Допомагав росіянам на Сумщині: засудили агента РФ
03 жовтня 2025, 11:30
Вміст багажу шокував митників: в аеропорту Кракова затримали українця
03 жовтня 2025, 11:22
На Полтавщині внаслідок удару РФ зупинено видобуток газу: деталі від ДТЕК
03 жовтня 2025, 11:11
На Прикарпатті пʼяний лісничий на Toyota врізався у Volkswagen: одна людина загинула
03 жовтня 2025, 11:09
Українські дрони для США: у Вашингтоні узгоджують умови передачі технологій, - WSJ
03 жовтня 2025, 10:48
СБУ затримала у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" на інформацію про оборонні розробки
03 жовтня 2025, 10:45
Понад 13 тисяч свиней загинули внаслідок атаки дронами на Харківщині: що відомо
03 жовтня 2025, 10:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »