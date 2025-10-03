Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Херсонщині "на гарячому" затримали 58-річного жителя, який намагався продати "трофейну" реактивну протитанкову гранату РПГ-26. Зброю він забрав з тих місць, де колись були ворожі війська в період окупації правобережжя. Також вдома в нього знайшли:

корпуси гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами;

п’ять тротилових шашок;

понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

На Чернігівщині 48-річний місцевий житель займався виготовленням вибухівки. Він маскував її під вогнегасник. "Виробництвом" чоловік займався на території власного будинку. Під час обшуків знайшли також вибухові речовини та інші складові для виготовлення саморобних бомб.

На Рівненщині безробітний житель намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах. Зберігав нелегальну зброю він у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання.

На Черкащині затримали колишнього військового. Він хотів підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

Всім зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Запоріжжя правоохоронці затримали 53-річного жителя Оріхова, який продавав зброю та боєприпаси. Наприкінці серпня чоловік продав п’ять гранат за 3 тисячі гривень, а згодом отримав ще 25 тисяч гривень за вісім вибухових боєприпасів та автомат.