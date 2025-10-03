12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 14:35

СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини

03 жовтня 2025, 14:35
Фото: СБУ
Правоохоронці на Донеччині затримали ще одну агентку РФ. Вона готувала координати для авіаційних атак рф на Краматорському напрямку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агенткою РФ виявилась 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська. Жінка сподівалась, що ворог повністю окупує область. Росіяни завербували її, коли вона "зливала" наслідки прильотів у соцмережі.

Зрадниця шукала лікарні, де лікувались та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони. Для цього вона розпитувала своїх знайомих, а зокрема — водія "швидкої допомоги". Також жінка намагалась знайти місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному "звіті".

Зараз агентка РФ знаходиться під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

СБУ коригувальник Донецька область
03 жовтня 2025
