Фото: СБУ

Правоохоронці на Донеччині затримали ще одну агентку РФ. Вона готувала координати для авіаційних атак рф на Краматорському напрямку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агенткою РФ виявилась 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська. Жінка сподівалась, що ворог повністю окупує область. Росіяни завербували її, коли вона "зливала" наслідки прильотів у соцмережі.

Зрадниця шукала лікарні, де лікувались та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони. Для цього вона розпитувала своїх знайомих, а зокрема — водія "швидкої допомоги". Також жінка намагалась знайти місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному "звіті".

Зараз агентка РФ знаходиться під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.