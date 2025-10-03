07:58  03 жовтня
03 жовтня 2025, 10:45

СБУ затримала у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" на інформацію про оборонні розробки

03 жовтня 2025, 10:45
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ спільно з Міноборони зірвала спробу агентурного проникнення РФ на один із ключових оборонних заводів півдня України

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

У Миколаєві затримали жінку, яка працювала на російські спецслужби та намагалася отримати для ворога дані про місця розосередження підприємства на території регіону. До злочину вона залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Спочатку росіяни завербували жінку, фірма якої мала зв’язки з оборонним заводом у Миколаєві. Вона отримала завдання збирати дані про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні. Для цього агентка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання заводу і контактував з її фірмою. СБУ викрила пару на початку співпраці з ворогом.

Встановлено, що чоловік передав жінці інформацію про виконання держзамовлень та розташування виробничих цехів підприємства. Вона не встигла передати ці дані окупантам, бо на цьому етапі її затримала СБУ. Під час обшуку у жінки знайшли смартфон із перепискою з "зв’язковим" – Сергієм Лебедєвим на прізвисько "Лохматий", який у Донецьку працює на ФСБ і військову розвідку РФ.

Агентам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агента ФСБ у одній із провідних енергетичних компаній країни. На Київщині затримали ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки РФ по об’єктах критичної інфраструктури столичного регіону.

