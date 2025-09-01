Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Про це передає RegioNews із посиланням на телеграм-канал Клименка.

Міністр зазначив, що ймовірного стрільця близько півночі затримали на Хмельниччині.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", – розповів Клименко.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був вбитий Андрій Парубій. Спершу поліція не називала імені загиблого, та ЗМІ, а згодом президент Володимир Зеленський та голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердили, що загинув Парубій.

Пізніше з'явилося фото ймовірного підозрюваного, а також відео з моментом убивства Парубія. Камери відеонагляду на одній з будівель зафіксували момент злочину.

Вбивство Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслили важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину.

Очільник ГУР Кирило Буданов також прокоментував вбивство колишнього голови ВР.

У Львові 1 вересня розпочнеться прощання з Андрієм Парубієм. Похорон відбудеться 2 вересня.