16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 17:46

Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею

02 вересня 2025, 17:46
Читайте также на русском языке
Фото: Вікіпедія
Читайте также
на русском языке

Прокуратура Львівщини змінила правову кваліфікацію злочину та передала розслідування Слідчому відділу УСБУ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Львівській області у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінили раніше повідомлену підозру. Рішення ухвалили за погодженням керівника обласної прокуратури після вивчення зібраних доказів.

Правову кваліфікацію кримінального правопорушення уточнено відповідно до

  • ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю)
  • ст. 112 КК України (посягання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною або громадською діяльністю).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Прокуратура Львівської області передала подальше проведення досудового розслідування Слідчому відділу УСБУ у Львівській області відповідно до підслідності. Сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вперше пояснив мотиви свого злочину. Він заявив, що вбивця обрав політика випадково, а справжньою метою його дій була помста українській владі та щоб його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Львів убивство Андрій Парубій запобіжний захід підозрюваний вбивство Парубія мотив зізнання
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
02 вересня 2025, 14:33
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55
Поліцейські виявили у басейні 4-річного хлопчика, який загубився на курорті в Одеській області
02 вересня 2025, 17:32
Спробують повністю захопити Донеччину: РФ готується до осіннього наступу - ISW
02 вересня 2025, 17:25
На Донеччині БпЛА влучив у цивільне авто: троє людей поранені, серед поранених фельдшерка
02 вересня 2025, 17:23
У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
В Україну повернули жінку з дітьми, яких окупанти вивезли в РФ та забрали документи
02 вересня 2025, 16:56
На Київщині командир та заступник приховали самогубство військового, аби отримати 15 млн грн
02 вересня 2025, 16:43
У Дії з'являться нотаріальні послуги
02 вересня 2025, 16:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »