Фото: Вікіпедія

У Львівській області у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінили раніше повідомлену підозру. Рішення ухвалили за погодженням керівника обласної прокуратури після вивчення зібраних доказів.

Правову кваліфікацію кримінального правопорушення уточнено відповідно до

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю)

ст. 112 КК України (посягання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною або громадською діяльністю).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Прокуратура Львівської області передала подальше проведення досудового розслідування Слідчому відділу УСБУ у Львівській області відповідно до підслідності. Сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вперше пояснив мотиви свого злочину. Він заявив, що вбивця обрав політика випадково, а справжньою метою його дій була помста українській владі та щоб його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина.