Акції проти знищення незалежності НАБУ і САП стали "найматюкливішим" протестом в історії України
Нецензурна лексика стала мовою політичного протесту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Справжнє.
Її, дійсно, побільшало. Можливо, це "найматюкливіший" протест в українській історії. Ось лише кілька прикладів з двох акцій, 23 та 24 липня, в Запоріжжі:
- "На*уя мені система, що працює проти мене?!";
- "За НАБУ у*бу"/ "За НАБУ *бало наб’ю";
- "Ви шо у*їли?!"
- "Давай па-новай, ВОВА! Всьо х*йня"
- "Ти мав боротися з х*йлом, а не ставати чортом";
- "Нам всім п*зда, якщо голос стихне".
Як поясняє психологиня Віта Меланіч, з погляду психології, у мата багато функцій. Передусім – це мова агресії, спосіб образити й принизити, але водночас – дуже потужний спосіб емоційної розрядки в екстремальних умовах, знеболення тут і зараз.
Нагадаємо, депутатка Мар'яна Безугла прийшла на протест у Києві: як її зустріли мітингувальники.
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