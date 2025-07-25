Акції проти знищення незалежності НАБУ і САП стали "найматюкливішим" протестом в історії України

фото: Справжнє

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Справжнє.

Її, дійсно, побільшало. Можливо, це "найматюкливіший" протест в українській історії. Ось лише кілька прикладів з двох акцій, 23 та 24 липня, в Запоріжжі:

"На*уя мені система, що працює проти мене?!";

"За НАБУ у*бу"/ "За НАБУ *бало наб’ю";

"Ви шо у*їли?!"

"Давай па-новай, ВОВА! Всьо х*йня"

"Ти мав боротися з х*йлом, а не ставати чортом";

"Нам всім п*зда, якщо голос стихне".

Як поясняє психологиня Віта Меланіч, з погляду психології, у мата багато функцій. Передусім – це мова агресії, спосіб образити й принизити, але водночас – дуже потужний спосіб емоційної розрядки в екстремальних умовах, знеболення тут і зараз.

Нагадаємо, депутатка Мар'яна Безугла прийшла на протест у Києві: як її зустріли мітингувальники.