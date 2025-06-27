08:07  27 червня
На Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю
06:40  27 червня
У центрі Запоріжжя виловили змію
05:40  27 червня
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 09:39

Чернишов прибув до ВАКС: йому обиратимуть запобіжний захід

27 червня 2025, 09:39
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
Читайте также
на русском языке

Олексій Чернишов, віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності, прибув до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні йому мають обрати запобіжний захід

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду, передає RegioNews.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі — як для себе, так і для третіх осіб. За даними слідства, йдеться про період, коли він очолював Міністерство розвитку громад та територій України.

Перед початком засідання міністр заявив журналістам: "Я налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх. Закликаю всіх користуватися виключно фактами".

Раніше цього ж дня стало відомо, що НАБУ та САП подали до ВАКС клопотання про відсторонення Чернишова від займаної посади, а також заставу в 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 червня Олексій Чернишов особисто з'явився до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Окрім того, НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

Відомо, що чиновник повернувся в Київ не зовсім за власним бажанням. За інформацією "Української правди", "поверненням міністра" займались навіть розвідники.

Читайте також: Чернишов — другий після Кириленка, кого не звільнили за фактом підозри

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВАКС САП корупція скандал Олексій Чернишов запобіжний захід Міністерство єдності українців
Олексія Чернишова в Україну повертала розвідка - ЗМІ
25 червня 2025, 19:15
До Чернишова не було жодних питань: журналісти розповіли, як міністр, який отримав підозру від НАБУ, посидів на засіданні уряду
25 червня 2025, 17:27
Замість арешту – застава: прокуратура просить 120 мільйонів для Чернишова
25 червня 2025, 11:48
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Шахрайські збори для Назарія Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у друзів і знайомих
27 червня 2025, 10:20
РФ запустила по Україні 363 дрони та 8 ракет: як відпрацювала ППО
27 червня 2025, 10:05
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та авто
27 червня 2025, 09:33
На Донеччині росіяни вбили цивільного, поранені 11 людей
27 червня 2025, 09:25
НАБУ і САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади
27 червня 2025, 09:06
Окупанти скинули авіабомбу на Запорізьку область: постраждав чоловік
27 червня 2025, 09:00
Росіяни атакували 16 населених пунктів Сумщини
27 червня 2025, 08:43
На Київщині пікап збив 14-річного скутериста
27 червня 2025, 08:40
На Рівненщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети
27 червня 2025, 08:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »