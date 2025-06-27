Чернишов прибув до ВАКС: йому обиратимуть запобіжний захід

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Олексій Чернишов, віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності, прибув до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні йому мають обрати запобіжний захід

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду, передає RegioNews.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі — як для себе, так і для третіх осіб. За даними слідства, йдеться про період, коли він очолював Міністерство розвитку громад та територій України.

Перед початком засідання міністр заявив журналістам: "Я налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх. Закликаю всіх користуватися виключно фактами".

Раніше цього ж дня стало відомо, що НАБУ та САП подали до ВАКС клопотання про відсторонення Чернишова від займаної посади, а також заставу в 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 червня Олексій Чернишов особисто з'явився до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Окрім того, НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

Відомо, що чиновник повернувся в Київ не зовсім за власним бажанням. За інформацією "Української правди", "поверненням міністра" займались навіть розвідники.

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