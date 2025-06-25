09:05  25 червня
У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину
07:39  25 червня
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
06:10  25 червня
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 10:55

Віцепремʼєр Чернишов попросив перенести засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід

25 червня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
Читайте также
на русском языке

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, попросив перенести сьогоднішнє засідання суду через його особисту участь у засіданні Кабміну та Урядової наради

Про це Олексій Чернишов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він запевнив, що є "максимально відкритим" і сподівається, що його клопотання підтримає суд.

"Враховуючи, що середа ― це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", ― заявив Олексій Чернишов.

Як відомо, 25 червня Вищий антикорупційний суд об 11:00 має розпочати обирати запобіжний захід віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Нагадаємо, напередодні міністр національної єдності Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

Читайте також: Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв'язки

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Чернишов Олексій Михайлович НАБУ засідання запобіжний захід корупційна схема Міністерство єдності українців
Корупція в Мінрегіоні: коли Чернишову оберуть запобіжний захід - назвали дату
24 червня 2025, 17:35
Корупція у Мінрегіоні: Чернишову оголосили підозру
23 червня 2025, 17:44
Скандал із Чернишовим: міністр прийшов до НАБУ
23 червня 2025, 14:44
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Буковині правоохоронці припинили діяльність нелегальної АЗС
25 червня 2025, 11:23
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати Росії: інформація станом на 25 червня
25 червня 2025, 11:20
Зеленський уперше з'явився у класичному костюмі на саміті НАТО
25 червня 2025, 11:02
Київ є лідером за кількістю штрафів від ТЦК
25 червня 2025, 10:59
В Україні обрали нового керівника Бюро економічної безпеки, але його призначення може зірватися
25 червня 2025, 10:42
У Житомирі чоловік обікрав співмешканку і її подругу на півмільйона гривень
25 червня 2025, 10:30
На Київщині судитимуть зловмисників, які організували мережу нелегальних гральних закладів
25 червня 2025, 10:21
Перед смертю Андрій Портнов зустрівся в Україні з бізнес-партнером Зеленського, — нардеп
25 червня 2025, 10:10
На Буковині затримали трьох чоловіків, які мали заплатити по $10 тисяч за "безпечний маршрут" до Румунії
25 червня 2025, 09:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »