Віцепремʼєр Чернишов попросив перенести засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, попросив перенести сьогоднішнє засідання суду через його особисту участь у засіданні Кабміну та Урядової наради

Про це Олексій Чернишов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він запевнив, що є "максимально відкритим" і сподівається, що його клопотання підтримає суд.

"Враховуючи, що середа ― це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", ― заявив Олексій Чернишов.

Як відомо, 25 червня Вищий антикорупційний суд об 11:00 має розпочати обирати запобіжний захід віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Нагадаємо, напередодні міністр національної єдності Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

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