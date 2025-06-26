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26 червня 2025, 09:33

Голова Держфінмоніторингу Пронін не зміг пояснити, за що ввели санкції проти Порошенка

26 червня 2025, 09:33
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фото: fiu.gov.ua
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Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін не зміг чітко пояснити, на підставі яких документів президент Зеленський ухвалив рішення про санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Соладірності", передає RegioNews.

Відповідні питання були порушені на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, що займається розслідуванням можливих протиправних дій представників органів державної влади.

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Проніна з вимогою уточнити, яким чином формувалася доказова база та чи були офіційні матеріали, які обґрунтовували застосування санкцій.

Втім, голова Держфінмоніторингу не надав конкретних відповідей.

Раніше Петро Порошенко заявляв, що вважає запроваджені проти нього санкції політично мотивованими.

Нагадаємо, народні депутати "Європейської Солідарності" вже не вперше намагаються дізнатися причини запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

У лютому депутати особисто приходили до Держфінмоніторингу. Проте до народних обранців викликали два наряди поліції. Виявилося, що керівник відомства Філіп Пронін у восьмиденному відряджені. Його заступника Богдана Корольчука також не було на місці.

Торік наприкінці року Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. У грудні 2024 року Кабмін призначив його головою Державної служби фінансового моніторингу України.

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