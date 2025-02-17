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17 лютого 2025, 20:49

Глава Держфінмоніторингу Пронін засекретив причину запровадження санкцій на Порошенка

17 лютого 2025, 20:49
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Фото: Європейська солідарність
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Депутати Європейської солідарності прийшли до Держфінмоніторингу, щоб дізнатися причини запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Проте до них, за словами Вікторії Сюмар, викликали два наряди поліції

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Соладірності", передає RegioNews.

Народні депутати "Європейської Солідарності" вимагають від Держфінмоніторингу пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка. Депутати самостійно прийшли до Держфінмоніторингу. Проте виявилося, що керівник відомства Філіп Пронін у восьмиденному відряджені. Його заступник Богдан Корольчук також не був на місці.

При цьому за словами депутатки Вікторії Сюмар, коли вони хотіли як депутати скористатися нормою закону про невідкладний прийом, до них викликали два наряди поліції з автоматами.

"Не дочекались. "Очєнь занят тов. майор". Злякались і поховались, бо сказати нічого. І показати нічого. Прийдемо ще. І не лише до Проніна", - сказав депутат Ростислав Павленко.

Слід зазначити, що Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам розповів, що він не зміг купити каву на заправці за допомогою своєї банківської картки. За його словами, платіж було відхилено. Тобто, наразі його особисті рахунки заблоковано.

Також раніше президент України Зеленський казав, за яких умов із Петра Порошенка можуть зняти санкції. Зеленський заявив, що Медведчук і Порошенко є партнерами в цьому кейсі. При цьому президент додав, що санкції - це лише "обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом". За його словами, ті хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет, і їх скерують на ЗСУ, - тоді санкції змімуть.

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