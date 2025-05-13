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13 травня 2025, 21:27

"За цим кривається план": суд задовільнив клопотання Порошенка про вимогу від ОП пояснень щодо санкцій

13 травня 2025, 21:27
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Фото: Суспільне
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Петро Порошенко звертався до суду, вимагаючи, щоб Офіс президента надав докази щодо запровадження проти нього санкцій. Суд задовільнив його вимогу

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Суд задовольнив клопотання Петра Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження проти нього санкцій.

За словами п'ятого президента, за три місяці ніхто не почув про причини запровадження санкцій. Також Порошенко заявив, що він обмежений у можливості допомагати ЗСУ.

"Трьох годин вистачило, щоб одна людина, що обіймає одразу дві посади — міністра економіки та віцепремʼєра, винесла питання щодо запровадження санкцій на засідання Уряду. Без підстав та обґрунтування. І вже за 40 хвилин це рішення затвердили рішенням РНБО. Жодного розслідування не було і не могло бути. Доказів не було і не могло бути. Права на захист вони мене позбавили. За цим криється план, ціль якого очевидна — прибрати політичного конкурента", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

Згодом Петро Порошенко у Парламенті розкритикував владу. Він заявив, що влада почала використовувати воєнний стан, щоб побудувати в Україні авторитарний режим. Також він скаржився, що через блокування рахунків навіть не може заплатити за каву.

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