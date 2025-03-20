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20 березня 2025, 13:09

Глава Держфінмоніторингу Пронін знову втік від депутатів ЄС

20 березня 2025, 13:09
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фото: Європейська Солідарність
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Народні депутати "Європейської Солідарності" вже вдруге прийшли до Держфінмоніторингу, щоб дізнатися причини запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Однак голови відомства не виявилося на робочому місці

Про це розповіла народна депутатка Вікторія Сюмар, передає RegioNews.

"Нам знову сказали, що Філіпа Проніна на роботі нема. Його заступників, напевно, теж, тому до нас відправили керівника Юридичного департаменту", - зазначила нардепка.

Він розповів, що не бачив жодних записок стосовно Порошенка, а також не мав до них доступу. Держфінмоніторинг може лише передавати аналітичні матеріали правоохоронним органам.

"Саме так, за будь яке інше розголошення цієї інформації передбачена кримінальна відповідальність. Тому те, що по суті зробив Пронін на Кабміні та РНБО, підпадає під визначення злочину", - наголосила Сюмар.

Депутатка також зауважила, що в такому порядку, без будь-яких роз'яснень, можна накласти санкції на будь-якого громадянина України — вилучити майно або обмежити його право на участь у виборах.

Як відомо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

У лютому депутати Європейської солідарності вже приходили до Держфінмоніторингу. Проте до народних обранців викликали викликали два наряди поліції. Виявилося, що керівник відомства Філіп Пронін у восьмиденному відряджені. Його заступник Богдан Корольчук також не був на місці.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 14 лютого ухвалив рішення про призначення Богдана Корольчука першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України.

До цього він працював першим заступником голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За даними ЗМІ, новий заступник голови Держфінмоніторингу Пронін, отримав соцдопомогу при півторамільйонній зарплаті.

Читайте також: Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?

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Петро Порошенко Європейська солідарність депутати Вікторія Сюмар Пронін Філіп Євгенович Держфінмоніторинг
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