Зеленський підписав укази про звільнення голів Полтавської та Київської ОВА
Сьогодні, 30 грудня, президент України затвердив звільнення з посад керівників Київської та Полтавської ОВА
Відповідні укази оприлюднені пресслужбою Офісу президента, передає RegioNews.
- Указ №888/2024 про звільнення Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.
- Указ №887/2024 про звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
В обох указах зазначається, що звільнення відбулося відповідно до поданих посадовцями заяв.
Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів України звільнив із посад голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Згодом з'явилася інформація щодо того, на які посади вони претендують.
Також раніше з'явилася інформація, що одним із кандидатів на посаду начальника Полтавської обласної військової адміністрації є Сергій Гайдай.
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