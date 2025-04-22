Дружина керівника Держфінмону працює з менеджеркою підсанкційного Фірташа, – Bihus.Info

фото: Філіпа Пронін / Facebook

Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, який, за даними журналістів сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка, стала бізнес-партнеркою у компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, інформує RegioNews.

Наталія Проніна частково очолила компанію "Тесоро Менеджмент”, ставши її співвласницею у 2024 році. Раніше власницею фірми була Анна Сологуб, яка наразі продовжує обіймати посаду директорки. Сологуб щонайменше до 2024 року була членом ревізійної комісії "Рівнеазоту” – одного з ключових підприємств підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Нині ж на сайті компанії вона значиться як член аудиторського комітету.

Компанія "Тесоро Менеджмент”, згідно з офіційними документами, спеціалізується на консалтингових послугах, має офіс у самому центрі Києва та офіційний сайт.

Однак, за інформацією Bihus.Info, підприємство не демонструє жодної фінансової активності, а сама Анна Сологуб стверджує, що компанія фактично не здійснює жодної діяльності.

За інформацією "Дзеркала тижня”, Пронін як очільник Держфінмону повідомив Зеленському, що гроші з фондів Порошенко передавав членам своєї партії, що стало причиною введення санкцій проти пʼятого президента України.

Нагадаємо, до роботи в Держфінмоніторингу Філіп Пронін очолював Полтавську ОВА.