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Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.

Представники Офісу президента та Кабінету Міністрів просили закрити розгляд судової справи в повному обсязі. Вони аргументували це тим, що в справі фігурують матеріали з грифом "Для службового користування". При цьому представники Порошека закликали зняти відповідне клопотання з розгляду. Вони заявили, що закриття розгляду закриє докази сторони п'ятого президента від громадськості.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що законодавство передбачає повернення із закритого режиму розгляду до відкритого, якщо інформація, для захисту якої переходили на закритий режим, стала публічною. Він заявив, що готовий особисто взяти відповідальність та оприлюднити якісь документи, щоб потім суд міг повернутися до відкритого режиму.

"Ми знайдемо спосіб саботувати цю ситуацію. У будь-якому разі суспільство дізнається, що відбулося між Міністерством економіки та РНБО", - заявив адвокат Порошенка.

За даними джерел hromadske підставами для запровадження санкцій проти Порошенка називають:

кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив "Центренерго" купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;

участь Порошенка у створенні "Партії регіонів" і роботу в уряді Віктора Януковича, коли той, бувши міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;

співпрацю з РФ через фабрику "Рошен" у Липецьку та "Севморзавод" у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука президент Володимир Зеленський запровадив у лютому 2025 року. Після цього Петро Порошенко активно критикував керівництво. Він також заявляв, що влада почала використовувати воєнний стан, щоб побудувати в Україні авторитарний режим.