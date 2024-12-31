Екскерівники Полтавської та Київської ОВА отримали нові посади

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Колишній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін та ексначальник Київської ОВА Руслан Кравченко призначені урядом на нові посади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Філіпа Проніна призначено Головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Руслана Кравченка - Головою Державної податкової служби України.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів України звільнив із посад голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна. А 30 грудня відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський.

Згодом з'явилася інформація щодо того, на які посади вони претендують.

Також раніше з'явилася інформація, що одним із кандидатів на посаду начальника Полтавської обласної військової адміністрації є Сергій Гайдай.

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