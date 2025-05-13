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13 травня 2025, 12:59

Нардепи вимагають примусово привести голову Держфінмоніторингу Проніна на засідання ТСК

13 травня 2025, 12:59
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фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 13 травня, мало відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує фінансові шахрайства та схеми з дропами. На нього був офіційно запрошений голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Утім, за словами депутата, в останній момент у Філіпа Проніна раптово з'явилися "міжнародні зустрічі", і на засідання він так і не з'явився. Без жодного офіційного повідомлення чи пояснень.

"Проголосували звернутися до поліції для здійснення примусового приводу пана голови Фінмону на наступне засідання", – каже Железняк.

Нагадаємо, торік наприкінці року Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам'ятався хіба що конфліктами з облрадою, судом із НАЗК та тим, що надто багато часу проводив у Києві, і за рік роботи не став ані своїм в очолюваному регіоні, ані спромігся сформувати свою команду.

У грудні 2024 року Кабмін призначив Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України.

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розслідування поліція депутати ТСК Філіп Пронін Держфінмоніторинг
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