Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфліктами з облрадою, судом із НАЗК та тим, що надто багато часу проводив у Києві, і за рік роботи не став ані своїм в очолюваному регіоні, ані спромігся сформувати свою команду

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфліктами з облрадою, судом із НАЗК та тим, що надто багато часу проводив у Києві, і за рік роботи не став ані своїм в очолюваному регіоні, ані спромігся сформувати свою команду

Філіп Пронін став на чолі обласної військової адміністрації Полтавщини в жовтні 2023 року. Майже одночасно з цим призначенням НАЗК оголосило йому підозру у скоєнні адміністративного правопорушення, яке має ознаки корупційного. Йшлося про конфлікт інтересів на попередньому робочому місці Проніна – в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Філіп Пронін три роки був там заступником голови і, як запідозрили в НАЗК, зловживав своїми адміністративними повноваженнями, виписуючи великі надбавки до зарплати голові АРМА, а голова такі ж надбавки виписував Проніну. Втім, суд у березні 2024 року не виявив ознак конфлікту інтересів у діях Проніна і справу закрив.

У Полтаві конфлікти Філіпа Проніна мали швидше службовий характер – двічі він затверджував обласний бюджет сам, хоч за законом це мала б робити обласна рада. В даному випадку важко судити, чи йшлося про зловживання повноваженнями голови ОВА або намагання перебрати на себе функції органу самоврядування. Подібні конфлікти не рідкість відтоді, як із початком широкомасштабної російської агресії в Україні були запроваджені десятки нових військових адміністрацій. Суперечності між законом про місцеве самоврядування та положеннями про військові адміністрації полягають в нечіткості розподілу повноважень між ВА та органами місцевого самоврядування, а також у недостатній визначеності, коли саме настає час такого розподілу. Так чи інакше, і Філіп Пронін, і Полтавська облрада намагалися не надавати надмірного публічного розголосу конфліктам, що виникали між ними.

Голоснішими були конфлікти очільника ОВА з міської радою та мерією Полтави. Створена при ОВА робоча група "Прозорість та підзвітність" регулярно влаштовувала аудит будь-яких рішень міської ради та мерії – при тому, що виконавчу владу міста очолювала теж висуванка від "Слуги народу" та Офісу президента Катерина Ямщикова.

Водночас за весь час роботи Філіпа Проніна жодних нових проектів не розпочато і якихось значних покращень в будь-яких питаннях області теж не виявлено. Місцеві, хто міг регулярно спостерігати реальну картину роботи голови ОВА, часто кажуть, що набагато більш охоче Пронін проводив час у Києві – це його рідне місто і місто, де він зробив свою кар’єру від податкового аналітика до топ-керівника АРМА. Цілком можна припустити, що призначення на посаду керівника Полтавської обласної військової адміністрації Пронін міг сприймати як тимчасове тривале відрядження, після якого вже буде наступна кар’єрна сходинка у столиці. Тим більше, після призначення Олексія Кулеби до Кабміну, Пронін проводив більшість робочих днів у Києві, саме сподіваючись здобути нову посаду.

Відповідно – для чого витрачати зусилля на формування своєї команди у регіоні, якщо ти там ненадовго? Значних кадрових потрясінь за час головування Філіпа Проніна полтавське керівництво не зазнало.

Тому кадрове рішення по Полтавській ОВА – це завершення затягненого відрядження киянина Проніна у регіон. Ймовірно, із наступним підвищенням. Принаймні вже 30 грудня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Державну службу фінансового моніторингу України має очолити саме нещодавно звільнений з посади глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Виконувати обов’язки начальника Полтавської ОВА до призначення нового буде нинішній перший заступник Богдан Корольчук. Ім’я нового начальника ПОВА буде відоме орієнтовно у січні. Як повідомляють джерела Regionews, одним із кандидатів на посаду начальника ПОВА є Сергій Гайдай, колишній голова Луганської ОДА, який зараз очолює Мукачівську РДА.