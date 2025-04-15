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5-й преиздент України з трибуни Верховної Ради розкритикував владу. За його словами, влада починає використовувати воєнний стан у своїх цілях

Про це Петро Порошенко заявив з трибуни Верховної Ради, передає RegioNews.

У своєму виступі лідер партії "Європейська солідарність" заявив, що зараз вноситься в парламент чергове продовження воєнного стану. Це 15-й раз, коли просять депутатів його підтримати. Порошенко заявив, що це потрібно проголосувати, але він не розуміє - чому це потрібно робити за місяць до закінчення попереднього терміну.

При цьому він заявив про те, що влада почала використовувати воєнний стан, щоб побудувати в Україні авторитарний режим.

"Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне: влада почала зловживати воєнним станом. Використовує його не тільки для оборони країни, а й для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада Офісу над вами, над парламентарями — це принизливо для всієї України", - заявив Порошенко.

У своєму виступі він не забув і про санкції, які були проти нього запроваджені. За словами Порошенка, його фонд продовжує допомагати армії попри "усі перешкоди благодійному фонду та після запровадження неконституційних санкцій".

Нагадаємо, що 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука. Він наголошував, що всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

При цьому Порошенко потім скаржився, що навіть не може купити каву. Він розповідав, як хотів оплатити каву для помічниці, але його рахунок виявився заблокованим.