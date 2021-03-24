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24 березня 2021, 18:28 1096

Фасад Офісу президента третій день відмивають від написів активістів

24 березня 2021, 18:28 1096
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Над ліквідацією графіті на стінах працюють представники клінінгових компаній
Над ліквідацією графіті на стінах працюють представники клінінгових компаній
Фото: lb.ua
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Стіни будівлі Офісу президента вже третій день відмивають від написів та графіті, які залишилися після масштабної акції на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня.

Про це повідомляють видання Страна.UA, Лівий берег, передає RegioNews.

Написи з фасаду Офісу президента змивають чотири людини. Зі стіни змили напис "Лох" та відчистили табличку "Президент України".

За попередніми оцінками, процес очищення будівлі може зайняти близько чотирьох днів, сьогодні працівники клінингової компанії працювали над відмиванням стін.

Також прибиральники відмивають від фарби вікна. Як повідомляли раніше ЗМІ, для виведення фарби стіни спочатку обробляють спеціальною речовиною і заклеюють плівкою, щоб реактиви діяли швидше. Після цього фарбу змивають струменем пари під тиском.

Крім клінінгової компанії, над відмиванням Офісу президента працювалитакож громадські активісти.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".

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