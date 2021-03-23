16:38  23 березня
В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов
18:30  23 березня
Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
18:06  23 березня
Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 18:47 10

Погром на Банковій: ЗМІ дізналися зміст постанови від "Слуги народу”

23 березня 2021, 18:47 10
Читайте также на русском языке
У правлячій партії чекають на щотижневі звіти від силовиків про хід розслідування справи
У правлячій партії чекають на щотижневі звіти від силовиків про хід розслідування справи
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У проєкті постанови щодо подій під час акції протесту біля Офісу президента 20 березня, яку депутати від “Слуги народу” внесли в Раду, засуджуються дії активістів.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на текст проєкту постанови, який опинився у журналістів, передає RegioNews.

У випадку ухвалення документу МВС, СБУ та ДБР повинні забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій на Банковій.

Також правоохоронці мають вивчити обставини, що супроводжували події біля ОПУ на предмет організації або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій чи пов’язаних з ними осіб.

Визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства", - цитує видання "слуг народу".

Силовики мають кожного тижня в порядку, передбаченому законодавством, надавати Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій 20 березня.

Крім того, Державне управління справами повинне упродовж трьох днів подати до Верховної Ради інформацію про обсяг завданої будівлі шкоди.

Після встановлення осіб учасників подій, що відбулися біля ОПУ, які завдали шкоди будівлі у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".

Офіс президента Постанова Слуга народа Верховна Рада ЗМІ протест

Суд обрав запобіжний захід активісту Сорду
23 березня 2021, 15:32
МВС назвало імена підозрюваних у пошкодженні фасаду Офісу президента
23 березня 2021, 15:19
Біля Печерського райсуду мітингують на підтримку затриманого під ОП активіста
23 березня 2021, 14:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua