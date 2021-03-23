Погром на Банковій: ЗМІ дізналися зміст постанови від "Слуги народу”

У правлячій партії чекають на щотижневі звіти від силовиків про хід розслідування справи

У правлячій партії чекають на щотижневі звіти від силовиків про хід розслідування справи

Фото: із відкритих джерел

У проєкті постанови щодо подій під час акції протесту біля Офісу президента 20 березня, яку депутати від “Слуги народу” внесли в Раду, засуджуються дії активістів.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на текст проєкту постанови, який опинився у журналістів, передає RegioNews.

У випадку ухвалення документу МВС, СБУ та ДБР повинні забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій на Банковій.

Також правоохоронці мають вивчити обставини, що супроводжували події біля ОПУ на предмет організації або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій чи пов’язаних з ними осіб.

Визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства", - цитує видання "слуг народу".

Силовики мають кожного тижня в порядку, передбаченому законодавством, надавати Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій 20 березня.

Крім того, Державне управління справами повинне упродовж трьох днів подати до Верховної Ради інформацію про обсяг завданої будівлі шкоди.

Після встановлення осіб учасників подій, що відбулися біля ОПУ, які завдали шкоди будівлі у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня. "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".