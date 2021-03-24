Фасад Офиса президента третий день отмывают от надписей активистов

Над ликвидацией граффити на стенах работают представители клининговых компаний

Над ликвидацией граффити на стенах работают представители клининговых компаний

Фото: lb.ua

Стены здания Офиса президента уже третий день отмывают от надписей и граффити, которые остались после масштабной акции в поддержку активиста Сергея Стерненкj 20 марта.

Об этом сообщают издания Страна.UA, Левый берег, передает RegioNews.

Надписи с фасада Офиса президента смывают четыре человека. Со стены смыли надпись "Лох" и очистили табличку "Президент Украины".

По предварительным оценкам, процесс очистки здания может занять около четырех дней, сегодня работники rлининговjq компаниb работали над отмыванием стен.

Также уборщики отмывают от краски окна. Как сообщали ранее СМИ, для вывода краски стены сначала обрабатывают специальным веществом и заклеивают пленкой, чтобы реактивы действовали быстрее. После этого краску смывают струей пара под давлением.

Кроме клининговой компании, над отмыванием Офиса президента работали также общественные активисты.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".