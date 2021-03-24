Зеленський підписав Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму

План реалізації цієї Стратегії має розробити Кабінет Міністрів

План реалізації цієї Стратегії має розробити Кабінет Міністрів

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 11 березня, яким була схвалена Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

У документі прописаний комплекс дипломатичних, військових, економічних, інформаційних та інших заходів, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності "Кримської платформи", - йдеться в документі.

Зазначено, що Україна розвиває "Кримську платформу" як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захисту прав та інтересів громадян України.

Уряду доручено розробити план реалізації Стратегії, на основі якого державні органи підготують і будуть реалізовувати заходи щодо забезпечення деокупації та реінтеграції півострова.

Нагадаємо, 11 березня під час засідання Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму та м. Севастополя.