Венедіктова ігнорує рішення антикорупційного суду у справі Татарова - ЦПК

Активісти заявляють, що справа заступника Андрія Єрмака фактично злита

Активісти заявляють, що справа заступника Андрія Єрмака фактично злита

Фото: із відкритих джерел

Державне бюро розслідувань знову не передало до Вищого антикорупційного суду (ВАС) матеріали у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який фігурує у корупційній справі квартир для Нацгвардії.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Ці матеріали дозволять переглянути рішення Печерського суду міста Києва, яким справу Олега Татарова забрали у НАБУ і віддали її в СБУ.

При цьому на минулому засіданні судді апеляції зобов'язали генпрокурорку Ірину Венедіктову вжити заходів для цього. А вона нічого не зробила. Венедіктова ігнорує таким чином тільки законні вимоги ВАКС. Коли ж суддя Вовк з Печерського суду виносить незаконне рішення, то генпрокурорка зі своїми підлеглими за милу душу виконують його і забирають справу у НАБУ”, - заявили у ЦПК.

Активісти додали, що справа заступника Андрія Єрмака - Олега Татарова, фактично злита, строки її розслідування закінчилися, НАБУ і САП зухвало і незаконно були усунуті від справи, також намагалися усунути Вищий антикорупційний суд.

У Центрі протидії корупції зазначили, що кожного дня з’являються нові докази зливу справи заступника голови Офісу президента.

До речі, судді, під час перенесення засідання, написали, що у випадку ненадання матеріалів вони вирішуватимуть, чи можна розглянути справу без цих матеріалів. Наступне засідання 18 березня о 13:00”, - кажуть активісти.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.

12 лютого повідомлялося, що нардеп Юрчишин підозрює Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посаді.