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03 листопада 2026, 14:38

Російський дрон влучив у будинок на Київщині: загинула 14-річна дитина

03 листопада 2026, 14:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росіяни атакували село Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний будинок загинула 14-річна дитина

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, будинок після удару вигорів ущент. Також, попередньо, поранення дістав один із батьків загиблої дитини.

На місці працюють рятувальники ДСНС, які намагаються ліквідувати пожежу.

Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблої дитини.

Нагадаємо, в Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждала дитина. Поранення дістав 15-річний хлопець. Підліток отримав поранення лівої кисті. Його доставили до медичного закладу.

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