199 ФОПів і 22,6 млн грн: Гетманцев заявив про недоплату податків ЦПК Шабуніна

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Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, недоплатив до державного бюджету 22,6 млн грн податків із початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

За його словами, для мінімізації податкових платежів із вересня 2022 року організація використовувала рахунки 199 фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Гетманцев також заявив, що особисто Віталій Шабунін за такою схемою міг недоплатити 352,8 тис. грн податків лише у 2025 році.

"Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?" – написав народний депутат.

Він зазначив, що використання ФОПів для виплати зарплат замість офіційного працевлаштування є проблемою, з якою держава бореться вже не перший рік. Водночас Гетманцев поставив під сумнів мотиви такого підходу з боку антикорупційної організації.

Окремо нардеп звернувся до міжнародних донорів ЦПК із питанням, як вони оцінюють можливе ухилення від сплати податків в Україні під час війни.

"Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку? Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори?" – зазначив Гетманцев.

Він також поставив питання, чи можна вважати ухилення від оподаткування заради особистого збагачення різновидом корупції.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

У травні 2026 року Віталій Шабунін заявив, що завершив службу в Збройних силах України через проблеми із зором і планує повернутися до роботи в ЦПК.