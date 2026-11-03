Співачка Олена Тополя знайшла вдома "прослушку"

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, за шантажем стоїть чоловік із близького оточення. Ця людина мала доступ до її автомобіля та житла.

"Поки що всі прекрасно розуміють, хто це. Все, що можна було сказати із доказів, це все, що є в матеріалах, я вже сказала. Ця людина мала доступ до моєї машини, до сигналізації. І не так давно я знайшла другу прослушку вдома, і я її одразу відвезла в прокуратуру. Ідуть експертизи і так далі, але не все так просто у нас в правовому полі, розумієте? Не все так легко вдається", - каже Олена Тополя.

Причиною вона назвала помсту на тлі нарцисичного розладу особистості.

Нагадаємо, журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення. Згодом співачка зізнавалась, що це вплинуло на її емоційний стан.