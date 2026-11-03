Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до 31

Фото: Національна поліція

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на селище Комишуваха Запорізької області зросла до 31 людини

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

"Це була прицільна комбінована атака. Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000", – зазначив він.

За його словами, ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів.

Нагадаємо, у Запорізькій області 3 листопада оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських авіаударів по Комишувасі. Раніше повідомлялося про 29 загиблих, ще 48 вважаються зниклими безвісти.