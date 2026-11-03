На Дніпропетровщині військовий продавав відкуп від в'язниці за СЗЧ

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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий вимагав хабар у родички військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Свою "допомогу" він оцінив у 28 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв, що брат "клієнтки" уникне кримінальної відповідальності, а потім отримає можливість звільнитися зі служби за станом здоров’я.

"Правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Серед вилученого - автомат АК-47, два ручні протитанкові гранатомети, понад 30 тисяч набоїв різних калібрів, 28 гранат і тротилова шашка вагою 400 грамів", - кажуть в поліції.

Тепер військовий отримав підозру.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.